Съевших газон коров задержали

Съевших газон в центре Кисловодска коров отправили на штрафстоянку

Съевших «вкусный» газон в центре Кисловодска коров задержали и отправили на штрафстоянку, передает «Подъем» со ссылкой на заявление мэра города Евгения Моисеева.

Хозяевам животных придется заплатить штраф, чтобы получить их обратно. Кроме того, им придется убирать улицы после того, как на них побывали коровы.

Мэр города заявил, что только в этом году было задержано более 70 коров и 80 лошадей. При обнаружении выпаса скота в неположенном месте власти города временно отправляют животных на штрафстоянку. Они находятся там, пока не найдутся хозяева. Те должны подтвердить право собственности, а также заплатить штраф и убрать улицы, на которых ранее разгуливали животные.

Ранее 24 ноября мэр Кисловодска возмутился коровами, которые съели газон у мемориала «Журавли». До появления животных газон был ухоженным, отметил мэр. Он пообещал ужесточить краевое законодательство, чтобы усилить ответственность хозяев за выпас животных в неположенных местах, где они поедают «вкусные» газоны.