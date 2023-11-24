Посетительница ресторана побила администратора и росгвардейца

На Сахалине женщины устроили дебош в ресторане, одна из них побила росгвардейца

В городе Холмске на Сахалине две посетительницы ресторана устроили дебош в заведении и накинулись с кулаками на администратора и росгвардейца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе сахалинского управления Росгвардии.

Две местные жительницы отдыхали в ресторане, но остались недовольны обслуживанием. Они побили администратора, а тот вызвал на подмогу наряд вневедомственной охраны. Прибывшие силовики пытались успокоить разгневанных женщин, но им это не удалось. Одна из них, нецензурно выражаясь, избила росгвардейца. Его коллеги скрутили обеих дебоширок и увезли в отдел полиции.

Правоохранительные органы проводят проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

21 ноября сообщалось, что Ишимский городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно местную жительницу, которая укусила сотрудницу полиции, пытавшуюся достать из ее трусов спрятанные наркотики. Она была признана виновной в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.