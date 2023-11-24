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16:36, 24 ноября 2023Моя страна

Сахалинцам предложили дать названия новым горнолыжным трассам

Сахалинцам предложили дать названия трем новым трассам комплекса «Горный воздух»

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Жителям Сахалина предложили дать названия трем новым горнолыжным трассам, которые откроются в спортивно-туристском комплексе «Горный воздух» в текущем году. Об этом сообщает KP.RU.

Одна из трасс находится между трассой «Армейка верх» и хостелом «Берлога» и позволяет посетителям комфортно спуститься к трассе «Запад низ» во время проведения соревнований. Две другие — слева и справа — это ответвления трассы «Юг».

Отмечается, что пока у новых спусков нет названий. По этой причине руководство горнолыжного курорта предложило островитянам принять участие в выборе нименований. Их мнения принимают в электронном виде.

В октябре горнолыжной курорт «Горный воздух», расположенный в Южно-Сахалинске на горе Большевик, попал в список лучших направлений для зимнего отдыха в России по версии проекта «Сколько зим, сколько зим!» от АНО «Национальные приоритеты» и Минэкономразвития.

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      Карина Черных
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