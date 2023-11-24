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17:09, 24 ноября 2023Путешествия

Самолет с пассажирами на борту получил вмятину во время полета

Самолет United Airlines столкнулся с птицей и получил вмятину в носовой части

Фото: Man Wong / Unsplash

Самолет американской авиакомпании United Airlines с пассажирами на борту получил вмятину во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим в Нью-Йорк во вторник, 21 ноября. Незадолго до приземления лайнер столкнулся с птицей.

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Отмечается, что, несмотря на произошедшее, пилоты продолжили заход на посадку и благополучно приземлились в аэропорту назначения. Никто из пассажиров не пострадал. В ходе послеполетного осмотра воздушного судна специалисты обнаружили вмятину в носовой части.

Ранее в ноябре самолет бразильской авиакомпании Azul Brazilian Airlines ударился хвостом о землю во время приземления и попал на видео. Инцидент произошел с пассажирским лайнером в среду, 22 ноября. Воздушное судно выполняло внутренний рейс по маршруту Аракажу — Ресифи.

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      Фариза Бацазова
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