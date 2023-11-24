Сбер рассказал о работе ИИ с клиентами

Сбер применяет более 200 моделей ИИ в работе с корпоративными клиентами

Сбер применяет более 200 моделей искусственного интеллекта (ИИ) в процессе работы с корпоративными клиентами. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах конференции AI Journey.

По словам Попова, Сбер подсчитал финансовый эффект от внедрения новых технологий в работу с бизнесом. Всего, по подсчетам организации, это принесет более 100 миллиардов рублей.

«Искусственный интеллект используется в кредитовании, комплаенс, персональных предложениях клиентам, сервисных коммуникациях, оптимизации процессов, обработке голоса, предсказании темы обращения, моделях оттока, ценообразовании», — рассказал подробности зампред правления Сбербанка.

Исследование Сбера и медиахолдинга Rambler&Co показало, в каких направлениях устойчивого развития, по мнению россиян, применение искусственного интеллекта будет наиболее эффективно и поможет в решении социальных и экологических задач.

Так, 18 процентов россиян считают, что ИИ эффективнее всего применять в повседневной жизни, 16 процентов — для развития экономики, 8 процентов — в окружающей среде и 5 процентов — в социальной сфере. При этом 26 процентов опрошенных уверены, что искусственный интеллект ускорит развитие во всех перечисленных сферах.