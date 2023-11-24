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12:35, 24 ноября 2023Бывший СССР

Названы сроки президентских выборов в Белоруссии

БелТа: выборы президента Белоруссии состоятся не позднее 20 июля 2025 года
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко назвал сроки президентских выборов в республике. По его словам, они должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, сообщает БелТа.

«В соответствии с изменением конституционных норм, принятых на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, проводится масштабная модернизация политической системы», — пояснил Карпенко.

Завершающим этапом станет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента, уточнил глава ЦИК. Он добавил, что выборы в нижнюю палату парламента и местные Советы депутатов состоятся 25 февраля 2024 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о датах выборов в нижнюю и верхнюю палаты Национального собрания (парламента) республики.

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      Анастасия Алимпиева
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