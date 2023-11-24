Стала известна причина взрыва газа в жилом доме в Балашихе

Взрыв газа в доме в сентябре в Балашихе произошел из-за проблем с вентиляцией

Сильный взрыв газа в жилом доме в сентябре в подмосковной Балашихе произошел из-за проблем с вентиляцией. Причина стала известна Telegram-каналу Baza.

По информации следствия, перед тем как взорвался газ, живущая в одной из квартир дома на Октябрьской улице пенсионерка решила вскипятить чайник. В какой-то момент огонь потух, и газ начал заполнять помещение. Через некоторое время пожилая женщина решила сходить в уборную, и, когда она включила свет, случился мощный взрыв.

Следователи пришли к выводу, что силу хлопка определило то, что вентиляционный короб за плитой был залит бетоном, и из-за этого газ после затухания пламени не уходил хотя бы частично, а полностью скапливался в помещении. При этом, судя по документам, данное нарушение не было выявлено специалистами газовой службы. В настоящий момент следствие выясняет, когда был залит бетон и каким мог быть масштаб урона при исправной работе системы вентиляции.

Виновниками произошедшего считают трех человек, которых обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Они являются представителями газовой службы и управляющей компании.

Взрыв газа в подмосковной многоэтажке произошел 20 сентября. В результате происшествия были обрушены три этажа дома и повреждено не менее десяти квартир, началось задымление. Следственный комитет в качестве возможных причин трагедии назвал неисправность газового оборудования и недобросовестное его использование.