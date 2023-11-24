В российском городе обнаружили нарколабораторию и полтонны реактивов

В Уфе полиция ликвидировала нарколабораторию и изъяла полтонны реактивов

В Уфе сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию, изъяв оттуда полтонны химических реактивов и 11,5 килограмма запрещенных веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Ежемесячно подпольный цех производил до пяти килограммов синтетических наркотиков, которые распространяли через сеть закладок в нескольких регионах страны.

Задержаны организаторы нарколаборатории. Один из них — иностранный гражданин, второй из Новосибирска. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических веществ. Они арестованы.

Ранее стало известно, что в подмосковном Зарайске сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию, организованную 22-летним уроженцем Украины.