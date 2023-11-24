Украина получит от Германии еще одну систему ПВО

Посол Германии Егер: Киев получит от Берлина систему ПВО Patriot

Киев получит от Берлина систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщил посол Германии на Украине Мартин Егер в интервью «Укринформ».

«Я уже говорил про нашу поддержку противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии», — сказал посол.

Егер отметил, что Украина уже получила от Берлина четыре системы IRIS-T. По его словам, ситуация зимой может стать очень трудной для Киева.

Ранее на Украине создали новую коалицию по развитию наземных средств ПВО из 20 стран. По словам министра обороны Рустема Умерова, главную роль в ней будут играть Германия и Франция.