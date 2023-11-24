В Казахстане девочка забеременела от мужа депутата

ORDA: в Казахстане 12-летняя девочка забеременела от мужа депутата

В городе Жанатас в Казахстане 12-летняя девочка забеременела после изнасилования 55-летним мужем депутата маслихата (местный представительный орган власти — прим. «Ленты ру»). Об этом сообщает казахский портал ORDA.

Ребенок рос в бедной семье. Мать несовершеннолетней также содержит 16-летнего сына с инвалидностью третьей группы, а глава семьи отбывает срок в колонии за убийство. В органах власти семья числится как неблагополучная. Из-за нехватки денег дочь было решено отправить учиться в интернат имени Байкадама в селе Саудакент.

В июне 2022 года, во время каникул проживая дома у семьи, потерпевшая забеременела от супруга депутата маслихата. Мать утверждает, что в тот раз мужчина завлек девочку в дом, заявив, что хочет подарить ей телефон. Когда подозреваемый узнал, что несовершеннолетняя ждет ребенка, то стал угрожать ей.

В ноябре того же года девочку перевели в интернат имени Абая в Жанатасе. Как утверждают правоохранители, узнав о положении ребенка, учителя не сообщили матери о произошедшем, а организовали аборт в частной клинике, самостоятельно оплатив операцию.

Заявление в полицию мать потерпевшей написала лишь в мае 2023 года. Она отказалась как-либо комментировать ситуацию журналистам, ссылаясь на рекомендации адвоката.

В то же время жена подозреваемого, депутат маслихата Галина Мороз заявила, что не планирует помогать мужу избежать ответственности.

«У меня две взрослые дочери, четверо внуков. Муж взрослый человек. За свои поступки пусть отвечает сам. Думаю, что правоохранительные органы и суд во всем разберутся, а я подала на развод», — рассказала женщина.

В последнее время в Казахстане в несколько раз выросло количество арестов за домашнее насилие. Одним из последних резонансных дел стал арест экс-министра финансов Куандыка Бишимбаева по делу об избиении жены в одном из ресторанов Астаны, которое привело к летальному исходу.