В Киеве объяснили сложности с новыми траншами от Запада

Секретарь СНБО Украины Данилов: Запад не будет кормить страну все время

Запад не может «кормить» Украину помощью все время. Таким образом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов объяснил проблемы с поддержкой от западных стран в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов».

Глава СНБО объяснил сложности с выделением новых траншей финансовой и военной помощи тем, что никто не ожидал, что конфликт будет продолжаться столько времени. Он также обратил внимание на то, что в будущем получать поддержку станет еще сложнее.

«И не надо считать, что нас будут кормить всю жизнь и мы всю жизнь будем получать помощь», — заявил он.

Ранее о проблемах с нехваткой вооружений заявила экс-замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, населению страны следует готовиться к мобилизации. Кроме того, бывшая чиновница призвала население прекратить ждать хороших новостей каждый день.