Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:44, 24 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве объяснили сложности с новыми траншами от Запада

Секретарь СНБО Украины Данилов: Запад не будет кормить страну все время

Фото: Daniel Haußmann / Wikimedia

Запад не может «кормить» Украину помощью все время. Таким образом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов объяснил проблемы с поддержкой от западных стран в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов».

Глава СНБО объяснил сложности с выделением новых траншей финансовой и военной помощи тем, что никто не ожидал, что конфликт будет продолжаться столько времени. Он также обратил внимание на то, что в будущем получать поддержку станет еще сложнее.

«И не надо считать, что нас будут кормить всю жизнь и мы всю жизнь будем получать помощь», — заявил он.

Ранее о проблемах с нехваткой вооружений заявила экс-замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, населению страны следует готовиться к мобилизации. Кроме того, бывшая чиновница призвала население прекратить ждать хороших новостей каждый день.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Дальше так продолжаться не может» США и Германия хотят вынудить Зеленского начать переговоры с Россией

      Известный телеведущий раскрыл отношение к уехавшим из России артистам

      Подозреваемый подарил женщине-следователю подарок с гранатой

      Зеленский анонсировал комплексный план по мобилизации

      Ева Лонгория объяснила отсутствие проблем с самооценкой

      Пашинян высказался о важном этапе взаимодействия Армении с США

      Дочь российского экс-губернатора отдала мошенникам десятки миллионов рублей

      12 тайских заложников освободили из сектора Газа

      Стало известно о замедлении продаж китайских машин в России

      Выбраны лучшие фотографии дикой природы 2023 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости