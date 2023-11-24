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15:35, 24 ноября 2023Культура

В Москве откроется новое концертное пространство

В Центре городской культуры «Графит» откроется новое концертное пространство

Фото: Unsplash

В Москве откроется новое концертное пространство в Центре городской культуры «Графит». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт-холл начнет работу 24 ноября. На вечеринке в честь открытия выступят такие артисты, как Obladaet, Dose, Витя АК, Reptiloid и другие. Бывшее промышленное помещение с десятиметровыми потолками станет площадкой для концертов, фестивалей, лекций, кинопоказов, спектаклей, рейвов и других событий.

«"Графит" — креативный квартал на востоке Москвы. Кластер возник в процессе джентрификации бывшей промзоны, принадлежавшей ранее научно-исследовательскому институту. Главный холл "Графита" давно известен среди любителей уличного искусства, городских событий и ночной жизни», — говорится в пресс-релизе. Узнать больше о программе открытия нового пространства можно на сайте мероприятия.

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      Сергей Равин
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