В России ответили на предложение Пашиняна сократить долг Еревана за оружие

Депутат Водолацкий: Пашинян предает многолетние отношения с РФ в угоду Западу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предает свой народ, свое государство и многолетние отношения с Россией в угоду Западу, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на предложение армянского лидера сократить долг Еревана за непоставленное Москвой оружие.

«Россия всегда все международные договора выполняла и выполняет. Если у Армении были претензии на то, что мы не могли поставить оружие раньше срока, на это есть объективные причины, которые, в том числе, указаны в соглашениях между двумя сторонами», — сообщил Водолацкий.

По словам парламентария, Пашинян специально выступает с подобными заявлениями, чтобы потом сказать, что Россия отказалась от всех условий и претензий, поэтому Армения будет закупать оружие у Запада. Он добавил, что Германия и Франция уже готовы поставлять оружие Еревану.

Также депутат отметил, что премьер-министр Армении не поехал и на саммит ОДКБ.

«Он пошел по пути Украины, как это делали Ющенко, Порошенко и теперь Зеленский. Результат мы видим, чем это заканчивается для государств, которые теряют свой суверенитет», — заявил он.

Печально, прискорбно, но все в руках армянского народа. Как они решат, так и будут дальше происходить события на территории Армении Виктор Водолацкий депутат Госдумы

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил сократить долг страны перед Россией за оружие, оплаченное Ереваном, но не поставленное Москвой. Пашинян отметил, что проводится диалог о способах решения указанной проблемы.