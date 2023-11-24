Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:58, 24 ноября 2023Бывший СССР

В России ответили на предложение Пашиняна сократить долг Еревана за оружие

Депутат Водолацкий: Пашинян предает многолетние отношения с РФ в угоду Западу

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предает свой народ, свое государство и многолетние отношения с Россией в угоду Западу, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на предложение армянского лидера сократить долг Еревана за непоставленное Москвой оружие.

«Россия всегда все международные договора выполняла и выполняет. Если у Армении были претензии на то, что мы не могли поставить оружие раньше срока, на это есть объективные причины, которые, в том числе, указаны в соглашениях между двумя сторонами», — сообщил Водолацкий.

По словам парламентария, Пашинян специально выступает с подобными заявлениями, чтобы потом сказать, что Россия отказалась от всех условий и претензий, поэтому Армения будет закупать оружие у Запада. Он добавил, что Германия и Франция уже готовы поставлять оружие Еревану.

Материалы по теме:
Закончилась 30-летняя история республики Нагорный Карабах. Почему армяне и азербайджанцы столько лет воевали из-за нее?
Закончилась 30-летняя история республики Нагорный Карабах.Почему армяне и азербайджанцы столько лет воевали из-за нее?
28 сентября 2023
«Люди боятся этнических чисток» Что ждет Армению и Азербайджан после падения Карабаха и как это отразится на России?
«Люди боятся этнических чисток» Что ждет Армению и Азербайджан после падения Карабаха и как это отразится на России?
23 сентября 2023

Также депутат отметил, что премьер-министр Армении не поехал и на саммит ОДКБ.

«Он пошел по пути Украины, как это делали Ющенко, Порошенко и теперь Зеленский. Результат мы видим, чем это заканчивается для государств, которые теряют свой суверенитет», — заявил он.

Печально, прискорбно, но все в руках армянского народа. Как они решат, так и будут дальше происходить события на территории Армении

Виктор Водолацкийдепутат Госдумы

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил сократить долг страны перед Россией за оружие, оплаченное Ереваном, но не поставленное Москвой. Пашинян отметил, что проводится диалог о способах решения указанной проблемы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье задержаны высокопоставленные чиновники. Их действия могли повлиять на работу систем ПВО

      Раскрыта сумма взятки в деле бывшего замглавы Ленинского района Подмосковья

      Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

      В США известного врача уволили за посты о конфликте Израиля и ХАМАС

      Доходы голландского клуба от продажи пива превысили выручку с трансферов

      Известная российская певица рассказала о выигранной на шоу квартире

      В Нидерландах призвали Вилдерса смягчить политику по ЕС для создания коалиции

      Мужчина разбогател на 26 миллионов рублей благодаря ошибке работника закусочной

      В США предрекли интервенцию НАТО на Западную Украину

      Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости