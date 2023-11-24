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04:21, 25 ноября 2023Россия

В России предложили ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Слуцкий предложил ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Женщинам с двумя и более детьми следует сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов. С такой идеей выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Заработная плата при этом изменения коснуться не должна. Слуцкий также уверен, что такая мера никак не повлияет на привлекательность женщин с детьми для работодателей.

Председатель ЛДПР уточнил, что предлагаемая направлена на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, которым они могут распоряжаться по своему усмотрению.

Ранее в ноябре сенатор Айрат Гибатдинов предлагал сократить рабочее время на один час для всех россиян по пятницам.

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      Марина Совина
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