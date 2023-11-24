В России раскрыли условие успешного применения FPV-дронов зимой в зоне СВО

Глава ЦКБР Кузякин: грамотное применение FPV-дронов повышает эффективность зимой

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин раскрыл условие успешного применения FPV-дронов зимой в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, грамотное и умелое использование значительно повышает их эффективность, передает ТАСС.

По словам специалиста, существует ряд проблем в связи с использованием таких систем в зимний период, однако их удалось успешно решить и превратить в преимущества. При правильном подходе зимнее применение несет дополнительные возможности, которые сложно получить в теплое время года.

Глава ЦКБР добавил, что в холодном воздухе иначе проходят радиосигналы управления и видео. Зная об этой особенности, можно значительно увеличить дальность применения. Кроме того, при правильной подготовке дрона он может нести большую нагрузку в более плотном морозном воздухе.

Зимой у FPV-расчетов больше шансов застать противника врасплох, рассказал Кузякин. Он пояснил, что техника, представляемая центром, является всепогодной, поэтому лучшим временем ее применения являются моменты, когда остальные беспилотники прикованы к земле непогодой. Противник меньше всего ожидает дрона в метель или сильный мороз, поэтому начинает перегруппировки и движения, что сильно облегчает задачу российским операторам.

Глава ЦКБР также анонсировал новые разработки. Так, существует ряд проблем, которые находятся в стадии разрешения, например, короткий световой день, сокращающий время боевых вылетов, и сложности в работе тепловизионных камер.

Кузякин также подчеркнул, что оператор FPV-дрона должен обладать компетенциями для управления аппаратом в зимний период. Он призвал пилотов пройти необходимое обучение. «Попытки работать зимой "как обычно делали летом" может привести не только к провалу заданий и невыполнению приказа, но и потерям среди личного состава. Это неприемлемо», — заключил специалист.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости быстро наладить массовое производство дронов, которые востребованы с самого начала спецоперации.

