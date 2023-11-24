Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:37, 24 ноября 2023Наука и техника

В России раскрыли условие успешного применения FPV-дронов зимой в зоне СВО

Глава ЦКБР Кузякин: грамотное применение FPV-дронов повышает эффективность зимой

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин раскрыл условие успешного применения FPV-дронов зимой в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, грамотное и умелое использование значительно повышает их эффективность, передает ТАСС.

По словам специалиста, существует ряд проблем в связи с использованием таких систем в зимний период, однако их удалось успешно решить и превратить в преимущества. При правильном подходе зимнее применение несет дополнительные возможности, которые сложно получить в теплое время года.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Глава ЦКБР добавил, что в холодном воздухе иначе проходят радиосигналы управления и видео. Зная об этой особенности, можно значительно увеличить дальность применения. Кроме того, при правильной подготовке дрона он может нести большую нагрузку в более плотном морозном воздухе.

Зимой у FPV-расчетов больше шансов застать противника врасплох, рассказал Кузякин. Он пояснил, что техника, представляемая центром, является всепогодной, поэтому лучшим временем ее применения являются моменты, когда остальные беспилотники прикованы к земле непогодой. Противник меньше всего ожидает дрона в метель или сильный мороз, поэтому начинает перегруппировки и движения, что сильно облегчает задачу российским операторам.

Глава ЦКБР также анонсировал новые разработки. Так, существует ряд проблем, которые находятся в стадии разрешения, например, короткий световой день, сокращающий время боевых вылетов, и сложности в работе тепловизионных камер.

Кузякин также подчеркнул, что оператор FPV-дрона должен обладать компетенциями для управления аппаратом в зимний период. Он призвал пилотов пройти необходимое обучение. «Попытки работать зимой "как обычно делали летом" может привести не только к провалу заданий и невыполнению приказа, но и потерям среди личного состава. Это неприемлемо», — заключил специалист.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости быстро наладить массовое производство дронов, которые востребованы с самого начала спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Погромы и поджоги: в Дублине начались протесты после того, как неизвестный с ножом напал на детей у школы

      На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»

      iPhone 14 подешевел в России

      Полковник назвал главную проблему ВСУ на фронте

      Украинская беженка пожаловалась на власти Великобритании

      На Западе заявили об игнорировании разведкой Израиля доклада о нападении ХАМАС

      Ким Чен Ын назвал победой запуск спутника КНДР на орбиту Земли

      В Польше назвали главную причину массовых смертей украинцев

      В Дании откажут в помощи вернувшимся с Украины наемникам

      Финляндия назвала условие для полного закрытия границы с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости