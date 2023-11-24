В сети высмеяли наряд Собчак на новом видео словами «выкидыш гусеницы»

Подписчики высмеяли в сети наряд российской телеведущей Ксении Собчак, в котором она появилась в новом выпуске «Осторожно, новости». Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В видео 42-летняя журналистка предстала в водолазке и оверсайз-пиджаке, оформленных змеиным принтом. При этом она дополнила свой образ массивным колье в виде змеи. Также стилисты сделали ей прическу с прилизанными локонами.

Пользователи сети не оценили внешний вид знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Такое ощущение, что анаконда проглотила и выплюнула обратно», «Вы как выкидыш гусеницы, вернее, ваша прическа. Простите, но на мыло стилиста», «Это, видимо, юмористический выпуск. О жизни змей», «Стилист у вас, конечно, с чувством юмора», «Женщина-питон», — высказывались они.

Ранее известный стилист Алеко Надирян оценил образы Ксении Собчак. Эксперт ответил на вопрос журналиста о том, какие советы по стилю он дал бы журналистке. «Ксюше Собчак я бы ничего советовать не стал. Зачем что-то менять? Ей нравится ее айдентика. Я бы даже назвал стиль Ксении интеллектуальным. Поэтому пусть ходит в том, в чем ходит», — заключил он.