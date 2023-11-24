В США назвали плохой сделкой перемирие между ХАМАС и Израилем

Экс-советник Трампа Болтон счел перемирие между ХАМАС и Израилем плохой сделкой

Перемирие между ХАМАС и Израилем является плохой сделкой. Миссия израильской армии по уничтожению радикальной палестинской группировки гораздо важнее. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает газета The Hill.

«ХАМАС ведет игру в психологическую войну против народа Израиля, а также народа Соединенных Штатов», — считает экс-советник.

По его словам, группировка пытается отвлечь Израиль от его стратегической миссии, сосредоточить на вопросе заложников и вопросе о положении мирных жителей в секторе Газа. Болтон уверен, что ХАМАС использует перемирие, чтобы прийти к постоянному прекращению огня и сломить решимость израильской армии.

«Если это создаст прецедент, который подорвет решимость Израиля достичь того, на что они имеют законное право — уничтожения ХАМАС как угрозы», — заключил бывший советник.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала. В 7:15 (8:15 по московскому времени), спустя 15 минут после вступления в силу режима прекращения огня была выпущена ракета в сторону южного Израиля, которая была перехвачена. Сирены прозвучали в эвакуированных южных израильских городах Киссуфим и Эйн-ха-Шлоша.

Отмечается, что пока неясно, какая группировка несет ответственность за предполагаемый запуск ракеты. При этом ранее ЦАХАЛ заявлял, что ХАМАС несет ответственность за любые нападения из сектора Газа на юг Израиля, поскольку оно имеет влияние на другие местные группировки боевиков.

