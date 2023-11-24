В США назвали договоренность об освобождении заложников крупной победой ХАМАС

Болтон назвал победой ХАМАС договоренность об освобождении заложников с Израилем

Израиль позволил радикальному палестинскому движению ХАМАС одержать крупную победу, договорившись с ним об освобождении заложников в обмен на гуманитарное перемирие. Таким мнением поделился бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в авторской статье для британской The Daily Telegraph.

Болтон считает, что боевики ХАМАС воспользуются четырехдневным перемирием, чтобы отдохнуть, перегруппироваться и переправить часть людей и имущества в Египет и Израиль по пока не обнаруженным подземным тоннелям.

«В данном случае ХАМАС одержал крупную победу. Создаст ли эта сделка определенно негативный прецедент для Израиля, пока не ясно, но она заставляет сомневаться в том, сможет ли Израиль добиться своей законной цели — ликвидации террористической угрозы, которая исходит от ХАМАС», — написал Болтон.

При этом политик раскритиковал власти Израиля и Соединенных Штатов за то, что они согласились с требованием палестинского движения ограничить разведывательные полеты над сектором Газа во время перемирия, тем самым лишив себя значительной части данных о действиях боевиков. Он также предположил, что часть гумпомощи, которая будет направлена в сектор Газа, может оказаться в руках ХАМАС.

Ранее сообщалось, что сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников состоялась благодаря усилиям Джо Байдена.