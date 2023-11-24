Newsweek: ВМС США столкнулись с проблемой технического обслуживания

Военно-морские силы (ВМС) США давно сталкиваются с вопросами технического обслуживания и для сдерживания Китая Вашингтону нужно решить эту структурную проблему. Об этом сообщает Newsweek.

«Техническое обслуживание не является чем-то привлекательным и легко упускается из виду, но это отличительная черта хорошего военно-морского флота — вообще любой вооруженной силы — и жизненно важная для поддержания оперативной готовности», — приводит издание слова Фредерика Мертенса, стратегического аналитика Гаагского центра стратегических исследований.

Кроме того, военный аналитик обратил внимание на неспособность США задействовать свой флот во всех конфликтных точках. Мартенс отмечает, что наращивание военно-морских группировок на Ближнем Востоке на фоне конфликта Израиля и ХАМАС с одновременными военно-морскими учениями в Южно-Китайском море «ужасно перегружает» ВМС США.

Отмечается, что современная система военно-морских сил США является слишком широкой и существующие мощности не способы ее обслуживать. В частности, Вашингтон сталкивается с задержками по завершению технического обслуживания надводных кораблей, сокращениями штата верфей и удлиненными периодами развертывания флота.

Ранее стало известно, что более 30 процентов ударных атомных подводных лодок ВМС США выведены из эксплуатации для ремонта, что ставит страну в невыгодное положение перед превосходящим по численности флотом Китая.