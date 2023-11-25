Эвакуированный из Газы врач рассказал о разрушенной больнице «Аш-Шифа»

Эвакуированный из Газы врач: больница Аш-Шифа почти полностью уничтожена

Больница «Аль-Шифа» в секторе Газа практически полностью уничтожена. Об этом рассказал эвакуированный из анклава в Россию врач-кардиолог Рихаль, передает РИА Новости.

«"Аш-Шифа" уже нет, нет ни одной больницы, поэтому все уехали», — отметил он. Собеседник агентства также рассказал, что находился в здании медицинского учреждения, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла его в блокаду. По словам Рихаля, он не мог выйти из здания около семи дней.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил задержание начальника больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа для допроса из-за доказательств того, что учреждение использовалось в качестве центра управления и контроля радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого стало известно, что Израиль раскрыл крупное убежище палестинского исламистского движения ХАМАС под больницей «Аль-Шифа». В туннелях, расположенных под больницей, находятся жилые помещения с кондиционерами, кухней, ванной комнатой и кроватями.

