Израильские военные назвали причину задержания начальника больницы «Аль-Шифа»

ЦАХАЛ подтвердил задержание начальника больницы «Аль-Шифа» для допроса

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил задержание начальника больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа для допроса из-за доказательств того, что учреждение использовалось в качестве центра управления и контроля радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

«В больнице, находящейся под его руководством, велась обширная террористическая деятельность ХАМАС», — назвали причину ареста израильские военные.

Ранее стало известно, что Израиль раскрыл крупное убежище ХАМАС под больницей «Аль-Шифа». В туннелях, расположенных под больницей, находятся жилые помещения с кондиционерами, кухней, ванной комнатой и кроватями.