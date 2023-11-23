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16:35, 23 ноября 2023Мир

Израильские военные назвали причину задержания начальника больницы «Аль-Шифа»

ЦАХАЛ подтвердил задержание начальника больницы «Аль-Шифа» для допроса
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил задержание начальника больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа для допроса из-за доказательств того, что учреждение использовалось в качестве центра управления и контроля радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

«В больнице, находящейся под его руководством, велась обширная террористическая деятельность ХАМАС», — назвали причину ареста израильские военные.

Ранее стало известно, что Израиль раскрыл крупное убежище ХАМАС под больницей «Аль-Шифа». В туннелях, расположенных под больницей, находятся жилые помещения с кондиционерами, кухней, ванной комнатой и кроватями.

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      Дарья Балацкая
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