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16:36, 25 ноября 2023Мир

МИД Германии счел вступление Украины в ЕС интересом Европы

Глава МИД Германии Бербок: Украина в обозримом будущем станет частью ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Ammar Awad / Reuters

Украина в обозримом будущем станет частью Евросоюза (ЕС). Такое мнение выразила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее слова приводит Telegram-канал «BILD на русском».

На конференции партии «Зеленые» в Карлсруэ глава МИД ФРГ заявила, что Киев будет укреплять ЕС в обозримом будущем. Также она отметила, что вступление Украины в Евросоюз отвечает его геополитическим интересам.

«Именно поэтому мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но и увеличим ее», — заключила Бербок.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии не сочли проблемы с бюджетом поводом отказывать в помощи Украине. «Мы будем дальше поддерживать Украину. Мы будем делать все для того, чтобы смягчить экономические последствия войны», — заявил Шольц.

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      Никита Абрамов
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