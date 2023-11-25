Минобороны опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ с помощью беспилотника
Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
На видео, снятом с камеры беспилотника, видно, как БПЛА сбрасывает взрывные устройства на бойцов ВСУ, прячущихся в зарослях. Отмечается, что бой происходил на южнодонецком направлении.
«Российские военнослужащие — операторы БПЛА точными ударами уничтожают боевиков ВСУ в укрытиях и окопах», — говорится в подписи под опубликованным роликом.
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