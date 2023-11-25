Минобороны опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ с помощью беспилотника

Минобороны показало кадры с моментом уничтожения бойцов ВСУ с помощью БПЛА

Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

На видео, снятом с камеры беспилотника, видно, как БПЛА сбрасывает взрывные устройства на бойцов ВСУ, прячущихся в зарослях. Отмечается, что бой происходил на южнодонецком направлении.

«Российские военнослужащие — операторы БПЛА точными ударами уничтожают боевиков ВСУ в укрытиях и окопах», — говорится в подписи под опубликованным роликом.

Ранее оборонное ведомство показало видео, на котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и выполняют боевую задачу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.