Начальника отдела регионального Минтранса арестовали за миллионные взятки

В Амурской области суд арестовал главу отдела Минтранса за взятку в 5,5 млн руб.

В Амурской области суд арестовал начальник отдела регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, с августа по октябрь 2021 года госслужащий получил от руководителя организации деньги и машину на общую сумму 5,5 миллиона рублей. За это он поспособствовал обеспечению приоритетных условий для данной организации при заключении муниципальных контрактов.

В отношении давшего взятку руководителя организации также возбудили уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве.

Ранее Благовещенский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего начальника управления МВД по Амурской области Николая Аксенова за злоупотребления должностными полномочиями в ходе выполнения гособоронзаказа.