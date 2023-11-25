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10:17, 25 ноября 2023Силовые структуры

Начальника отдела регионального Минтранса арестовали за миллионные взятки

В Амурской области суд арестовал главу отдела Минтранса за взятку в 5,5 млн руб.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Амурской области суд арестовал начальник отдела регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, с августа по октябрь 2021 года госслужащий получил от руководителя организации деньги и машину на общую сумму 5,5 миллиона рублей. За это он поспособствовал обеспечению приоритетных условий для данной организации при заключении муниципальных контрактов.

В отношении давшего взятку руководителя организации также возбудили уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве.

Ранее Благовещенский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего начальника управления МВД по Амурской области Николая Аксенова за злоупотребления должностными полномочиями в ходе выполнения гособоронзаказа.

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