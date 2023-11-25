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12:40, 25 ноября 2023Россия

Отец российского мэра начал гонять кабанов и лосей на вертолете и попал на видео

Отец мэра Уфы Мавлиев опубликовал видео, где он гоняет лосей на вертолете

Отец мэра Уфы Рафил Мавлиев показал видео, на котором он гоняет кабанов и лосей на вертолете. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах, снятых с воздушного судна, видно, как животные убегают по заснеженным полям от преследующего их вертолета. Видео сопровождается веселой музыкой.

Авторы поста отметили, что это не первый подобный ролик. Ранее Мавлиев публиковал видео, где гонял на вертолете лошадей, оленей и коров.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что административная ответственность и штрафы за жестокое обращение с животными должны быть возможны только при самых незначительных нарушениях. В остальных случаях преступники должны привлекаться к уголовной ответственности и получать реальные сроки.

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      Никита Абрамов
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