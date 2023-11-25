Падение крана у комплекса «СнежКом» под Москвой попало на видео

В Красногорске кран с рабочим обрушился во время разбора комплекса «СнежКом»

В подмосковном Красногорске во время разбора комплекса «СнежКом» обрушился кран с рабочим. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На опубликованном видео стрела крана с грузом накреняется и с громким звуком падает. По данным канала, рабочие перегрузили технику, после чего она рухнула.

Как сообщает издание «Подъем» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области, в результате произошедшего пострадал крановщик. Также стрела крана повредила кровлю и фасад котельной, но на ее работу это не повлияло.

Комплекс «СнежКом» был открыт в 2008 году и стал первым в России всесезонным горнолыжным комплексом. В 2023-м власти заявили о его аварийном состоянии и начали демонтаж объекта.

В сентябре рядом с комплексом произошел пожар. Местные жители предполагали, что здание могли поджечь, чтобы ускорить демонтаж, однако, по данным МЧС, загорелся мусор неподалеку от него.

