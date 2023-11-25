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15:00, 25 ноября 2023Россия

Путин назвал большой и востребованной работу «Матерей России»

Глава РФ Путин отметил большую и востребованную работу движения «Матери России»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин отметил большую и востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства направил приветствие участникам конференции, которая приурочена ко Дню матери. Ее организатором стало движение «Матери России». Отмечается, что на форуме собрались многодетные матери, а также жены и матери участников специальной военной операции (СВО) и попечители детей-сирот.

«С удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение "Матери России" — организатор нынешней конференции», — приводятся в телеграмме слова президента.

В заключение Путин поздравил участников и гостей мероприятия с приближающимся Днем матери.

Ранее Владимир Путин заявил, что поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации — это одни из главных приоритетов России сегодня. Семья — основа всего, добавил глава государства.

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      Никита Абрамов
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