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14:11, 25 ноября 2023Россия

Российские войска поразили два командно-наблюдательных пункта ВСУ

Минобороны отчиталось о поражении двух командно-наблюдательных пунктов ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска поразили два командно-наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что командно-наблюдательные пункты противника находились около Серебрянки в Бахмутском районе Донецкой народной республики.

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Ранее стало известно, что минометчики Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на артемовском направлении. Уточняется, разведка с помощью БПЛА получила данные, что противник закрепился на участке в зоне ответственности десантников.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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