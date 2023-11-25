Российские войска поразили два командно-наблюдательных пункта ВСУ
Российские войска поразили два командно-наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Отмечается, что командно-наблюдательные пункты противника находились около Серебрянки в Бахмутском районе Донецкой народной республики.
Ранее стало известно, что минометчики Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на артемовском направлении. Уточняется, разведка с помощью БПЛА получила данные, что противник закрепился на участке в зоне ответственности десантников.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.