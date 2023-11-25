РИА Новости: боец расчета гаубицы заявил о снайперской точности советских орудий

Советские орудия могут работать со снайперской точностью по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на возраст. Об этом сообщил РИА Новости российский боец расчета гаубицы Д-30 с позывным Рама, мобилизованный на Урале.

По его словам, российские военные могут выпустить «еще тысячу штук» снарядов из гаубицы без ущерба для орудия, поскольку у гаубицы «достаточно долговечный ствол. «Даже с первого раза один раз было прямое попадание. Все-таки наша гаубица старенькая, 73-го года, но она на удивление очень четко бьет, как снайперская винтовка», — заявил боец.

В то же время собеседник агентства признал, что стабильная работа гаубиц Д-30 и Д-20 требует постоянного внимания к технике и оперативного ремонта, который бойцы осуществляют на огневых позициях.

Ранее в октябре офицер первого армейского корпуса с позывным Клим сообщил, что российские гаубицы уступают западным образцам по ряду характеристик, включая дальнобойность. «Разве что САУ "Малка" бьет активно-реактивным [снарядом] на 47 километров. У других меньше», — отметил он.