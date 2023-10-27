Офицер сравнил российские гаубицы с западными

Офицер Клим: российские гаубицы уступают западным по дальнобойности

Российские гаубицы уступают западным образцам по ряду характеристик, включая дальнобойность. Возможности самоходных артиллерийских установок (САУ) сравнил офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим в беседе с РИА Новости.

«У нас не так много орудий, которые могут сравниться со 155-миллиметровыми гаубицами западного производства. Разве что САУ "Малка" бьет активно-реактивным [снарядом] на 47 километров. У других меньше», — сказал он.

Отмечается, что российская САУ «Мста-С» поражает цели на расстоянии до 29 километров, а дальность стрельбы американской буксируемой гаубицы M777, самоходных установок Krab и CAESAR составляет 30-40 километров. При использовании высокоточных снарядов этот показатель может увеличиться до 70 километров.

Военные отмечают, что такая разница приводит к тому, что иногда контрбатарейная борьба не ведется.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что новейшая самоходная гаубица «Коалиция-СВ» прошла государственные испытания и готова к серийному производству. В госкорпорации отметили, что САУ превосходит отечественные и зарубежные образцы по дальности и точности стрельбы.

В июле стало известно, что САУ «Мста-С» в ходе испытаний запустила высокоточный снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.