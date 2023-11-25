Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:56, 25 ноября 2023Россия

Российский врач рассказал о спасении около 800 эвакуированных палестинцев

В Египте врачи из России спасли жизни около 800 эвакуированных палестинцев

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В Египте врачи из России спасли жизни около 800 эвакуированных палестинцев. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказал врач-инфекционист НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Антон Воронцов.

По его словам, российские медики в среднем принимают по 150 человек в день, однако в пиковый день было более 200 пациентов. Чаще всего к специалистам обращаются палестинцы с ранениями, а также с ОРВИ, тонзиллитом, гипертонией и сахарным диабетом. Последние два часто обостряются на фоне стресса, объяснил Воронцов.

Инфекционист отметил, что беженцы добираются к границе Палестины и Египта около восьми часов по жаре. На этом фоне у людей с хроническими болезнями могут обостряться сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, добавил врач.

Ранее президент России Владимир Путин поручил отправить в Египет группу специалистов Минздрава России и МЧС РФ. 19 ноября стало известно, что спецборт МЧС России привезет еще 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Пугающе» Илон Маск высказался о поставках боеприпасов Украине и их последствиях

      Жители Финляндии вышли на протесты против закрытия границы с Россией

      На Западе раскрыли последствия для Киева недостаточного поступления боеприпасов

      Российский врач рассказал о спасении около 800 эвакуированных палестинцев

      Захарова высказалась о манипуляциях на Западе после видео с Сунаком

      Тренер «Локомотива» оказался под угрозой дисквалификации за оскорбление арбитров

      ХАМАС освободит еще 13 заложников в обмен на 39 палестинцев

      В Израиле допустили вероятность перемирия с ХАМАС

      Сотрудницу полиции заподозрили в ограблении экс-жениха в российском регионе

      Россия впервые атаковала Киев черными дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости