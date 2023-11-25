Российский врач рассказал о спасении около 800 эвакуированных палестинцев

В Египте врачи из России спасли жизни около 800 эвакуированных палестинцев

В Египте врачи из России спасли жизни около 800 эвакуированных палестинцев. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказал врач-инфекционист НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Антон Воронцов.

По его словам, российские медики в среднем принимают по 150 человек в день, однако в пиковый день было более 200 пациентов. Чаще всего к специалистам обращаются палестинцы с ранениями, а также с ОРВИ, тонзиллитом, гипертонией и сахарным диабетом. Последние два часто обостряются на фоне стресса, объяснил Воронцов.

Инфекционист отметил, что беженцы добираются к границе Палестины и Египта около восьми часов по жаре. На этом фоне у людей с хроническими болезнями могут обостряться сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, добавил врач.

Ранее президент России Владимир Путин поручил отправить в Египет группу специалистов Минздрава России и МЧС РФ. 19 ноября стало известно, что спецборт МЧС России привезет еще 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа.