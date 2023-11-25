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19:36, 25 ноября 2023Мир

Швейцария предоставит Украине более 110 миллионов долларов

Президент Швейцарии Берсе заявил о планах передать Киеву 110 миллионов долларов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Швейцария намерена передать Украине более 110 миллионов долларов для гуманитарного разминирования. Об этом заявил президент страны Ален Берсе во время пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел телеканал «Рада».

«Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности», — сказал глава государства.

Ранее Литва поставила Киеву три миллиона патронов к стрелковому оружию, а также военное снаряжение. Кроме патронов в поставках значатся приспособление для дистанционного детонирования зарядов и зимняя амуниция.

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      Никита Абрамов
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