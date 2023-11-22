Литва поставила Киеву патроны и военное снаряжение

Минобороны Литвы сообщило о поставке Киеву 3 миллионов патронов и снаряжения

Литва поставила Киеву 3 миллиона патронов к стрелковому оружию, а также военное снаряжение. Об этом сообщает Министерство обороны прибалтийской республики, передает ТАСС.

Кроме патронов в поставках значится приспособление для дистанционного детонирования зарядов и зимняя амуниция. «Наши обязательства по оказанию помощи Украине остаются неизменными», — говорится в заявлении главы Минобороны Арвидаса Анушаускаса.

«Формируя пакеты помощи, мы находимся на связи с партнерами и реагируем на важнейшие потребности и приоритеты Украины», — заявил министр.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не успеет до конца 2023 года поставить Киеву миллион обещанных боеприпасов.

