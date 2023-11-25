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04:25, 25 ноября 2023Из жизни

США предупредили о риске нашествия «суперсвиней» из Канады

AP: Миннесоте, Северной Дакоте и Монтане грозит нашествие суперсвиней из Канады

Фото: USDA APHIS / Clint Turnage / Reuters

Соединенным Штатам вновь угрожает нашествие «суперсвиней» из Канады. Об этом предупреждает Associated Press (AP).

Как уточняет агентство, растущая популяция трудноискоренимых парнокопытных грозит перекинуться к югу от границы. В результате три американских штата — Миннесота, Северная Дакота и Монтана — предпринимают шаги, чтобы остановить вторжение.

Отмечается, что данный вид появился в результате скрещивания диких кабанов и обычных свиней в 1980-х годах. Проблемы начались, когда в 2001 году пик на «суперсвиней» прошел и многие фермеры просто выпустили животных на волю. При этом сочетание высокой выживаемости диких кабанов и плодовитости домашних свиней сделало популяцию этих животных быстрорастущей и трудно контролируемой. По словам профессора Университета Саскачевана Райана Брука, данный вид является самым инвазивным на планете. Эксперт также назвал его «экологической катастрофой».

Ранее в западной части Лондона в районе Илинг посетителей центральной библиотеки (Ealing Central Library) эвакуировали после обнаружения в здании клопов. Насекомых нашли в мебели.

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      Марина Совина
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