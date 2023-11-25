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07:02, 25 ноября 2023Наука и техника

Мобильный трафик в Европе утроится через пять лет

GSMA: объемы мобильного трафика в Европе утроятся к 2028 году

Фото: Tony Gentile / Reuters

В Европе предсказали значительное увеличение объемов мобильного трафика через пять лет. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты сослались на отчет торговой организации GSMA. Согласно исследованию ассоциации, в которую входят более 1000 провайдеров мобильной связи, мобильный трафик на территории Европы к 2028 году утроится. По словам аналитиков, это произойдет благодаря постепенному переходу от стандарта 4G к 5G.

По оценкам специалистов, в месяц один подключенный к сети смартфон будет потреблять в среднем 56 гигабайт данных. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 20 гигабайт. В Центральной и Восточной Европе объем трафика вырастет до 37 гигабайт в месяц с 14 гигабайт в 2022 году.

В исследовании GSMA говорится, что мобильные операторы и партнеры должны продолжить инвестировать в расширение и поддержку инфраструктуры. Ожидается, что к 2030 году провайдеры потратят на модернизацию сетей более 198 миллиардов евро.

В октябре специалисты GSMA заявили, что более половины жителей мира пользуются смартфонами. При этом количество пользователей мобильного интернета — в том числе через кнопочные телефоны — составило 4,6 миллиарда.

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      Андрей Ставицкий
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