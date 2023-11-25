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21:58, 25 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ выразил готовность возобновить военную операцию в секторе Газа

ЦАХАЛ готов возобновить операцию в Газе, если ХАМАС не освободит заложников

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выразила готовность возобновить военную операцию в секторе Газа, если ХАМАС до полуночи по местному времени не освободит вторую группу заложников. Об этом сообщил израильский телеканал Channel 13.

Однако 12-й телеканал со ссылкой на политические источники сообщает, что Тель-Авив отверг все обвинения в свой адрес в нарушении условий сделки об освобождении заложников.

«Это попытка ХАМАС вести пропаганду. Израиль выполнил все обязательства», — подчеркнул он.

Ранее военное крыло исламистской группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» отложило освобождение второй группы израильских заложников.

Уточняется, что освобождение второй группы пленных произойдет после того, как правительство Израиля выполнит условия соглашения о въезде грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, а также начнет соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

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      Юлия Мискевич
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