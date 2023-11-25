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20:12, 25 ноября 2023Мир

В Берлине тысячи людей вышли протестовать против поставок оружия Киеву

РИА Новости: в Берлине прошло многотысячное шествие за переговоры по Украине
СюжетПротесты в Германии

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

В Берлине прошло многотысячное шествие за переговоры по Украине и сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места событий.

Отмечается, что акцию протеста организовала политик Сара Вагенкнехт. В речи, произнесенной на подиуме у Бранденбургских ворот, она обвинила правительство Германии в применении двойных стандартов по украинскому конфликту и ситуации в секторе Газа. «Эта война должна закончиться. И это очень важно — во всех направлениях», — сказала она.

Вагенкнехт раскритиковала расходы властей на поставки вооружения, в то время как в ФРГ наблюдается нехватка учителей, закрываются больницы, а также стареет инфраструктура. Организаторы протеста в листовках призвали к мирным переговорам во всех зонах ведения боев в мире. По их словам, Берлин поставляет все больше вооружения вместо деэскалации и дипломатии.

В начале октября в Берлине в День германского единства прошел протест против поддержки Украины. Протестная акция инициирована активистами близкого к оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» движения Querdenker. Демонстранты выступали против поставок оружия Киеву, за отставку правительства и досрочные выборы.

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