В МИД рассказали о связи между телефонными мошенниками и налогоплательщиками ЕС

Захарова: налогоплательщики Евросоюза спонсируют бандитизм на Украине

Деньги налогоплательщиков стран Евросоюза (ЕС) идут на спонсирование всех видов бандитизма на Украине. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на опубликованный Европейским полицейским агентством пресс-релиз о вскрытии сети телефонных мошенников с Украины, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банков. «Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными "благодетелями"», — отметила Захарова.

Сумма нанесенного ущерба исчисляется десятками миллионов долларов, от действий мошенников пострадали в основном чехи. Захарова отметила, что в рейдах в Днепре участвовали и антинаркотические подразделения, что говорит о том, что в киберпреступности на Украине есть наркосоставляющая.

«Вот именно на это — спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — указала на связь Захарова.

Ранее на Украине раскрыли мошеннический кол-центр, обманывавший жителей Казахстана. В результате операции были задержаны 40 человек.

