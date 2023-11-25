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14:07, 25 ноября 2023Мир

В МИД рассказали о связи между телефонными мошенниками и налогоплательщиками ЕС

Захарова: налогоплательщики Евросоюза спонсируют бандитизм на Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Деньги налогоплательщиков стран Евросоюза (ЕС) идут на спонсирование всех видов бандитизма на Украине. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на опубликованный Европейским полицейским агентством пресс-релиз о вскрытии сети телефонных мошенников с Украины, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банков. «Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными "благодетелями"», — отметила Захарова.

Сумма нанесенного ущерба исчисляется десятками миллионов долларов, от действий мошенников пострадали в основном чехи. Захарова отметила, что в рейдах в Днепре участвовали и антинаркотические подразделения, что говорит о том, что в киберпреступности на Украине есть наркосоставляющая.

«Вот именно на это — спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — указала на связь Захарова.

Ранее на Украине раскрыли мошеннический кол-центр, обманывавший жителей Казахстана. В результате операции были задержаны 40 человек.

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      Алевтина Запольская
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