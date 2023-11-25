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16:20, 25 ноября 2023Бывший СССР

В Одессе снова облили краской памятник Пушкину

Вандалы в Одессе снова облили красной краской памятник Пушкину

Кадр: «Деколонізація.Україна»

В Одессе вандалы снова облили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонізація.Україна».

В канале опубликовали видеозапись, на которой виден залитый красной краской постамент памятника.

«В Одессе второй раз облили краской памятник Пушкину. Одесситы скандируют: "Пушкина вон!"» — говорится в подписи под видео.

Аналогичный инцидент произошел 18 ноября. Тогда фотографии обезображенного памятника писателю появились в местных Telegram-каналах. Сам бюст не пострадал, однако краска попала на орнамент и надпись.

15 ноября в Киеве демонтировали памятник Пушкину. Отмечается, что кабинет министров Украины исключил его и ряд других монументов российским и советским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

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      Никита Абрамов
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