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13:32, 25 ноября 2023Силовые структуры

В Петербурге 11-классницу заставили заниматься проституцией с помощью фотографий

В Петербурге шантажист заставил заниматься проституцией 11-классницу

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге шантажист заставил заниматься проституцией 11-классницу, угрожая разослать ее интимные фотографии. Об этом сообщает Baza в Telegram.

17-летняя девушка познакомилась с парнем в интернете. Спустя некоторое время он попросил у нее интимные фотографии, а затем, получив их, начал ее шантажировать, заставив заняться ее сексом с незнакомцем и снять все на камеру. За это он заплатил ей четыре тысячи рублей.

Через несколько часов девушке пришлось ехать к другому незнакомцу, который заплатил ей за секс 100 долларов (более восьми тысяч рублей), но часть денег она отправила шантажисту.

Затем мужчина назвал полную сумму, которую должна ему школьница, чтобы ее фотографии не опубликовались — 150 тысяч рублей. После этого девочка решила пойти в полицию и рассказать о случившемся. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кузбассе 21-летнюю девушку обвинили в вовлечении в проституцию 16-летней знакомой. Сейчас она находится в СИЗО.

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      Никита Абрамов
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