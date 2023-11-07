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09:36, 7 ноября 2023Силовые структуры

Россиянка вовлекла знакомую-подростка в проституцию и попала под следствие

В Кузбассе девушку обвинили в вовлечении 16-летней знакомой в проституцию

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кузбассе 21-летнюю девушку обвинили в вовлечении в проституцию 16-летней знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30 октября подросток отправила заявление через интернет-приемную, рассказав, что ее привлекли к занятию интимом за деньги. Следователи начали проверку. Выяснилось, что потерпевшая находится в преступном бизнесе с августа. Вскоре задержали причастную к вовлечению.

Россиянку обвиняют по части 3 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего»). Сейчас она находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что жена бывшего прокурора Казани организовала бордель с несовершеннолетними.

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      Екатерина Кашурникова
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