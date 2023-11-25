В российском регионе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на воду

В Тверской области легкомоторный самолет сел на Волгу и частично ушел под воду

В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на замершую реку Волгу. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Тихоново. Летательный аппарат приземлился в 50 метрах от берега на лед и частично провалился под воду. На борту судна был только пилот, который самостоятельно выбрался и не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

По информации Telegram-канала «112», самолетом управлял Герой Советского Союза, летчик-испытатель Борис Келазев. Полет был не согласован, уточнил канал.

В июле 2022 года Келазев также совершил жесткую посадку под Тверью. Тогда летчик тоже не получил разрешения на вылет, но все равно пошел на полет.