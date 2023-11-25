Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:40, 25 ноября 2023Россия

В российском регионе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на воду

В Тверской области легкомоторный самолет сел на Волгу и частично ушел под воду

Фото: Kristopher Allison / Reuters

В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на замершую реку Волгу. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Тихоново. Летательный аппарат приземлился в 50 метрах от берега на лед и частично провалился под воду. На борту судна был только пилот, который самостоятельно выбрался и не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

По информации Telegram-канала «112», самолетом управлял Герой Советского Союза, летчик-испытатель Борис Келазев. Полет был не согласован, уточнил канал.

В июле 2022 года Келазев также совершил жесткую посадку под Тверью. Тогда летчик тоже не получил разрешения на вылет, но все равно пошел на полет.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Давайте просто воевать» В Киеве рассказали, как с подачи Бориса Джонсона отказались от мирного соглашения с Россией

      Египет получил положительные сигналы о продлении перемирия в Газе

      Главу Ленинского района Подмосковья арестовали по делу о взятке

      Позицию НАТО по отставке Зеленского объяснили

      46-летняя Ольга Орлова задумалась о третьем ребенке

      Хинштейн отреагировал на призыв мэра Пензы не создавать некрополи на стенах школ

      Замглавы Ленинского района Подмосковья арестовали на два месяца

      «Зенит» разгромил аутсайдера РПЛ

      На российско-литовской границе образовалась пробка из грузовиков

      Израиль обвинили в нарушении условий договора по заключенным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости