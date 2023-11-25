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08:38, 25 ноября 2023Среда обитания

В российском регионе введен режим ЧС из-за дождей

В Горячем Ключе введен режим ЧС после выпадения месячной нормы осадков

Фото: Reuters

В городе Горячий Ключ Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Менее чем за сутки здесь выпала месячная норма осадков. Об этом сообщил мэр Сергей Белопольский в своем Telegram-канале по итогам экстренного заседания комиссии по ЧС.

По его словам, обильные дожди прошли и в горах, откуда берут истоки реки. «Объехал все районы, которые наиболее подверглись подтоплению. Больше всего пострадали станица Пятигорская, поселок Мирный и отдельные территории в городе»,— отметил Белопольский.

Мэр дал поручение о формировании мониторинговых групп для обхода домовладений и определения степени ущерба. К этим работам приступят утром 25 ноября. Волонтеры, сотрудники администрации и бюджетных учреждений приступят к ликвидации последствий стихии.

На данный момент в работах задействованы 93 человека и 23 единицы техники. На базе двух школ развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся девять человек. По словам Белопольского, откачку придомовых территорий начнут, как только отступит вода.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае река Кобза вышла из берегов и разлилась на проезжую часть федеральной трассы М-4 «Дон».

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      Екатерина Подвигина
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