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22:07, 24 ноября 2023Россия

В российском регионе река вышла из берегов и разлилась на федеральную трассу

В Краснодарском крае река Кобза вышла из берегов и разлилась на трассу М-4 «Дон»

Фото: Reuters

В Краснодарском крае река Кобза вышла из берегов и разлилась на проезжую часть федеральной трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани в своем Telegram-канале.

Отмечается, что участок трассы в Горячеключевском районе оказался под потоками воды. Для постоянного контроля за ситуацией и обеспечения безопасности дорожного движения задействовано три экипажа инспекторского состава.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дороге и при возможности отложить поездку до наступления благоприятных погодных условий.

Также вода добралась до жилых домов — местные жители публикуют кадры плавающих ведер и затонувшего холодильника.

Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за снегопада задержали более 20 рейсов. В воздушной гавани образовалась очередь из самолетов, которые должны были пройти противообледенительную обработку, и пассажиры были вынуждены ждать отправлений несколько часов.

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      Екатерина Подвигина
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