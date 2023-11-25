В Совфеде объяснили нежелание Киева решить конфликт в 2022 году нехваткой опыта

Цеков: Киев не пошел на перемирие с Россией в 2022 году из-за нехватки опыта

Киев не пошел в 2022 году на перемирие с Россией из-за нехватки опыта. Об этом РИА Новости заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он отметил, что люди у власти на Украине случайные и неглубокие, которые не понимают глобальных процессов. При этом нынешние украинские политики принимают сиюминутные тактические успехи за успехи стратегического характера.

Цеков считает, что многие из украинского руководства теперь сожалеют о том, что в 2022 году не захотели мирно решить конфликт.

Ранее стало известно, что подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией Украину отговорил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В Киев он приехал со словами «Давайте будем просто воевать».

Бывший премьер-министр также посетил Украину и в сентябре этого года. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Джонсон продолжает добавлять Киеву международной поддержки.