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05:06, 25 ноября 2023Мир

В США допустили лишение Зеленского охраны из-за отказа от переговоров

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Лондон мог лишить Зеленского личной охраны

Президента Украины Владимира Зеленского могли лишить личной охраны из-за отказа от переговоров с Россией, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Такое предположение он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, этим украинскому лидеру мог пригрозить министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, который принуждал его к мирному урегулированию конфликта. «Кэмерон вполне мог сказать, что у них не хватает денег и они вынуждены отозвать телохранителей, которых дали ему», — отметил Макговерн.

Он также высказался о целях визита главы британского МИД и шефа Пентагона Ллойда Остина в Киев. По его мнению, они приезжали, чтобы уведомить Зеленского об исчерпании финансовых ресурсов у западных союзников. Кроме того, полагает экс-аналитик ЦРУ, они также хотели убедить главу Украины заключить мирное соглашение с Россией.

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      Марина Совина
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