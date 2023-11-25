Во Франции призвали Зеленского к переговорам с Россией

Филиппо: Запад должен подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х призвал западные страны подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

«Давайте остановим эту бойню, перестанем призывать украинцев в армию против их воли, прекратим отправлять туда деньги, оружие, давайте заставим Зеленского (...) вести переговоры», — написал он.

Филиппо также призвал к отмене антироссийских санкций и началу диалога с Москвой.

Ранее политик заявил, что программа макрофинансовой помощи Европейского союза Киеву является безумием, потому что Украина полностью коррумпирована.