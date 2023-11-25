Военный эксперт Босник: Россия уничтожит авиабазы ВСУ с самолетами F-16

Вооруженные силы (ВС) России уничтожат авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с главными самолетами украинской армии F-16. Об этом заявил военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

По его словам, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с крылатыми ракетами, а также наземные системы, такие как «Искандер», могут уничтожить дальнобойными ударами эскадрильи, стоящие на взлетно-посадочных полосах.

«Другие носители боеголовок, такие как ударные истребители МиГ-31К и даже Су-34М, могут запустить гиперзвуковые ракеты 9-А-7660 "Кинжал" и уничтожить целые авиабазы с самолетами F-16, их пилотами и наземными бригадами», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что и в небе F-16 не будут в безопасности. После их уничтожения, добавил Босник, российские военнослужащие смогут их изучить, а затем разработать еще более совершенные системы противодействия самолетам, поставляемым на Украину с Запада.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что объемы подготовки пилотов для управления F-16 недостаточны. «Они пока что, с моей точки зрения, минимальные. Мы хотим это ускорить и увеличить», — сказал он.