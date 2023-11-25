ВС КНР сопроводили американский эсминец в Южно-Китайском море

ВС КНР сопроводили эсминец ВМС США USS Hopper в Южно-Китайском море

Военно-морские и военно-воздушные силы Китая сопроводили ракетный эсминец USS Hopper военно-морских сил США в Южно-Китайском море. Об этом говорится в опубликованном в WeChat заявлении представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Тянь Цзюньли, передает ТАСС.

Как утверждают в НОАК, 25 ноября американский эсминец незаконно вторгся в территориальные воды Китая в районе архипелага Сиша (Парасельские острова). «Южная зона боевого командования НОАК организовала меры по отслеживанию, наблюдению и предупреждению в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Тянь Цзюньли подчеркнул, что произошедшее является «серьезным нарушением суверенитета Китая» и «неоспоримым доказательством того, что Вашингтон стремится к морской гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря».

Ранее президент США Джо Байден заверил, что стремится не допускать недопонимания в отношениях с китайским лидером Си Цзиньпином. По итогам переговоров между главами государств, которые состоялись в Сан-Франциско, Байден заявил о достижении «реального прогресса».