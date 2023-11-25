ВС России отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска отразили атаку штурмовой группы 5-й бригады нацгвардии Украины на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что атака была отражена в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, огневое поражение живой и силе и технике было нанесено 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Петровское Луганской Народной Республики.

Потери украинских войск на данном направлении и составили до 55 военных и два пикапа.

Также российские войска уничтожили два склада на военных аэродромах ВСУ. Отмечается, что в складах находились авиационные средства поражения.