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14:28, 25 ноября 2023Россия

ВС России отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска отразили атаку штурмовой группы 5-й бригады нацгвардии Украины на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что атака была отражена в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, огневое поражение живой и силе и технике было нанесено 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Петровское Луганской Народной Республики.

Потери украинских войск на данном направлении и составили до 55 военных и два пикапа.

Также российские войска уничтожили два склада на военных аэродромах ВСУ. Отмечается, что в складах находились авиационные средства поражения.

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      Варвара Кошечкина
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